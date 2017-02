Justin Shouse, leikstjórnandi Stjörnunnar í Domino’s-deild karla í körfubolta og einn besti leikmaður deildarinnar undanfarinn áratug, hefur ekki spilað með liði sínu síðustu tvo leiki og snýr ekki aftur fyrr en í fyrsta lagi um miðjan mánuðinn.



Ástæðan er höfuðhögg sem hann fékk á æfingu fyrir leik Stjörnunnar gegn Njarðvík 19. janúar en hann hefur nokkrum sinnum áður fengið högg á höfuðið og heilahristing. Hann sneri aftur síðastliðinn föstudag á móti Keflavík en spilaði bara fyrri hálfleikinn. Endurkoman á þeim tíma var, eftir á að hyggja, mistök.



„Ég vissi að ég var ekki alveg 100 prósent en mér leið nógu vel til að láta á þetta reyna á móti Keflavík. Í fyrri hálfleik var þetta bara of mikið fyrir mig. Við unnum samt leikinn sem var frábært að sjá og það varð til þess að mér leið betur. Allir skiluðu framlagi og ég sá liðsheild og góðan liðsmóral inni á vellinum,“ segir Justin í viðtali við Fréttablaðið.



Of lítil hvíld

„Ég spilaði ekki leikinn á móti Njarðvík vegna samstuðsins sem ég lenti á æfingu daginn áður. Ég fékk fimm daga hvíld eftir það og var að koma til baka hægt og rólega. Það var bara ekki nógu langur tími. Ég fór of snemma af stað. Það er aðalatriðið í þessu,“ segir Justin.







Stefßn Karel Torfason. V═SIR/STEF┴N

Bandaríkjamaðurinn með íslenska ríkisfangið er potturinn og pannan í sóknarleik Stjörnunnar. Hann stýrir leik liðsins auk þess sem hann er einn helsti stigaskorarinn. Það var því ekki að gera mikið fyrir Garðbæinga að hafa hann í því ástandi sem hann var í inni á vellinum.



„Ég var með svima og hausverk. Í Bandaríkjunum köllum við þetta „þúsund jarda störu“. Fyrirgefðu að ég er ekki að nota metrakerfið,“ segir Justin léttur að vanda. „Mér leið bara eins og einhver hefði rotað mig. Ég sá í rauninni bara það sem var beint fyrir framan mig en allt til hliðanna var í móðu. Þetta var bara of mikið fyrir mig,“ segir Justin sem ætlar að hvílast betur núna.



„Ég sá eina svolítið misvísandi fyrirsögn um að ég myndi ekki snúa aftur fyrr en 16. febrúar. Fyrir utan leikinn í kvöld [gærkvöldi] eru næstum allir í fríi út af bikarnum. Ég vil samt um fram allt snúa aftur einkennalaus og ætla því að hvílast betur núna.“



Talaði við Stefán Karel



Justin segir að sér líði vel andlega. Hann er ekki að gleyma hlutum og ástandið því að batna frekar en hitt.

„Ef ég geri of mikið koma einkennin aftur en mér líður vel á meðan ég hvíli mig,“ segir hann.



Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Justin fær höfuðhögg þannig að hann hefur varann á. Fyrr á þessari leiktíð hætti Hólmarinn Stefán Karel Torfason körfuboltaiðkun 23 ára gamall að læknisráði vegna höfuðáverka.



„Ég talaði við Stefán Karel um þetta þar sem hann þurfti að hætta. Ég hef einnig verið að reyna að koma mér inn hjá hinum og þessum læknum til að fá sem mest af upplýsingum. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem ég lendi í þessu þannig að ég vil bara vita sem mest áður en ég sný aftur. Ég vil halda mér góðum og mér er ansi annt um heilann. Ég nota hann frekar mikið,“ segir Justin.