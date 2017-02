Ég get staðfest að þetta er að gerast og ég er að fara í tökur á Mortal Engines í ár. Þetta er allt ennþá mjög nýtt og ég get ekki sagt mikið meira um það að svo stöddu,“ segir Hera Hilmarsdóttir, spurð út hlutverkið í nýjustu kvikmynd Peters Jackson, Mortal Engines, sem byggð er á bókum Philips Reeve.



Um er að ræða lykilhlutverk sem að öllum líkindum mun opna henni fleiri dyr í framtíðinni.



„Ég hlakka mikið til að vinna með þessu virta hæfileikafólki sem kemur að myndinni,“ segir Hera ánægð.



Fram hefur komið á kvikmyndavefnum IMDb að Hera fari að öllum líkindum með hlutverk ungu dularfullu konunnar Hester Shaw, sem kemur fram í öllum fjórum bókum bókaflokksins Mortal Eng­ines, og kynnist aðalpersónunni Tom Nats­worthy sem Robert Sheehan leikur. Óhætt er að segja að ef rétt reynist er Hera búin að tryggja sér góða stöðu sem leikkona í framtíðinni.



„Þetta er frábært tækifæri,“ segir Hera, en Fréttablaðið mun fylgjast vel með þegar fleiri fréttir berast af hlutverki Heru í myndinni.



LONDON, ENGLAND - MARCH 24: (EMBARGOED FOR PUBLICATION IN UK TABLOID NEWSPAPERS UNTIL 48 HOURS AFTER CREATE DATE AND TIME. MANDATORY CREDIT PHOTO BY DAVE M. BENETT/GETTY IMAGES REQUIRED) Robert Sheehan arrives at the Jameson Empire Awards 2013 at The Grosvenor House Hotel on March 24, 2013 in London, England. (Photo by Dave M. Benett/Getty Images) Peter Jackson Joe Letteri, Brian Van?t Hul, Christian Rivers and Richard Taylor, winners Best Visual

Robert Sheehan

l Fæddur 7. janúar 1988.

l 14 ára fór mamma hans með hann í prufur fyrir Song for a Raggy Boy.

l Tilnefndur til Bafta TV Award 2011, í flokknum Besti aukaleikari, fyrir hlutverk sitt í myndinni Misfits.

l Lék í The Mortal Instruments: City of Bones, í leikstjórn Haralds Zwart árið 2013 og Season of the Witch, í leikstjórn Dominic Sena árið 2011.

l Í ár mun hann leika í spennuþáttunum Fortitude. Þar leikur einnig íslenski leikarinn Björn Hlynur en þættirnir eru teknir upp hér á landi að hluta.



Peter Jackson

l Fæddist 31. október 1961 á Nýja-Sjálandi.

l Fyrsta mynd hans sem leikstjóri er Bad Taste 1987.

l Leikstýrði The Lord of the Rings: The Fell­owship of the Ring árið 2001.

l Leikstýrði King Kong 2005.

l Leikstýrði The Hobbit: An Unexpected Journey árið 2012.

l Hefur hlotið yfir hundrað tilnefningar fyrir störf sín í kvikmyndageiranum.

l Vann Óskarinn, Golden Globe og Bafta Film Award 2004 sem besti leikstjórinn fyrir kvikmyndina The Lord of the Rings: The Return of the King.