Leikkonan Hera Hilmarsdóttir mun leika aðalkvenhlutverk nýjustu myndar leikstjórans Peter Jackson, Mortal Engines, framtíðartrylli sem byggður á bókum Philip Reeve.



Frá þessu er greint á vef Variety. Peter Jackson, sem þekktastur er fyrir Lord of the Rings myndir sínar, mun skrifa handrit myndarinnar og framleiða hana. Christian Rivers, náinn samstarfsmaður Jackson, mun leikstýra myndinni.



Líkt og áður sagði verður myndin byggð á bókum Philip Reeve. Sögusviðið er framtíðin þar sem jörðin hefur verið lögð í eyði eftir alheimsstyrjöld. Örfáar borgir eru þó eftir og ferðast þær um og berjast við aðrar borgir um þær auðlindir sem eftir eru.



Hera mun leika hlutverk Hester Shaw, sem gegnir lykilhlutverki í bókunum. Því er ljóst að um afar stórt hlutverk er að ræða og líklega það stærsta sem Hera hefur hreppt til þessa á alþjóðavettvangi.



Hún lék nýverið á móti Josh Hartnett og Ben Kingsley í myndinni The Ottoman Lieutenant sem væntanleg er í kvikmyndahús. Þá lék hún einnig stórt hlutverk í þáttunum Da Vinci's Demons.



Framleiðsla Mortal Engines hefst í vor og er reiknað með að hún komi í kvikmyndahús í desember á næsta ári.