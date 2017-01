Tröllið í NFL-deildinni, J.J. Watt, hefur margsannað að hann er gull af manni og sannaði það enn eina ferðina í gær.



Þá heimsótti hann átta ára dreng á spítala en það hafði verið keyrt á drenginn á gamlársdag.



Sjúkraflutningamennirnir urðu að klippa treyjuna af drengnum er hugað var að honum. Drengurinn var í J.J. Watt treyju sem hann elskar mikið.



Svo mikið að hann grét stanslaust af því að treyjan hans var ónýt.





@JJWatt There is a lil boy at memorial hermann who was ran over by a truck and is just crying that EMTs cut his Watt jersey. @HoustonTexans

— Marc (@carapia116) January 3, 2017

Máttur samfélagsmiðla er gríðarlegur og skilaboðin um slasaða drenginn náðu til Watt sem er leikmaður Houston Texans.



Hann var fljótur að svara á Twitter og bauðst til þess að koma með nýja treyju fyrir drenginn.





That is terrible, is he ok?

Tell him I'll bring him a new jersey tomorrow. https://t.co/jSYhbhxU1H

— JJ Watt (@JJWatt) January 3, 2017

Degi síðar var Watt mættur á sjúkrahúsið og hitti hinn átta ára gamla Noah Fulmer. Það sem meira er þá var Watt með fullt af treyjum fyrir drenginn og fjölskyldu hans.



Drengurinn var þá nýkominn úr aðgerð en þrátt fyrir lyfin og kvalirnar á hann aldrei eftir að gleyma heimsókninni frá átrúnaðargoði sínu.