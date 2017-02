Íslandsvininum Jimmy Carr er margt til lista lagt, sérstaklega þegar kemur að því að segja brandara.



Hann stýrir nú þættinum 8 Out of 10 Cats Does Countdown á Channel 4 í Bretlandi. Þátturinn er spurningaþáttur með gamansömu ívafi og hefst ávallt á því að Carr kynnir til leiks gesti sína.



Það gekk tiltölulega áfallaust fyrir sig á dögunum þangað til komið var að því að kynna til leiks orðabókahöfundinn Susie Dent.



Laumaði Carr inn einni dónalegri spurningu sem varð til þess að salurinn og þáttakendur sprungu úr hlátri en atriðið smá sjá hér að neðan.