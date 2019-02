Chris Hemsworth mun leika Hulk Hogan

Ástralski leikarinn Chris Hemsworth hefur komist að samkomulagi um að leika bandaríska fjölbragðaglímukappann Hulk Hogan í mynd fyrir streymisveituna Netflix. Leikstjóri myndarinnar verður Todd Phillips sem á að baki myndirnar Old School, The Hangover og væntanlega Joker-mynd.



Hulk Hogan var stærsta nafnið í fjölbragðaglímuheiminum á níunda áratug síðustu aldar og var eftirsóttur í kvikmyndum, sjónvarpsþáttum, auglýsingum en einnig voru gerðir tölvuleikir þar sem hann kom fyrir.



Hulk Hogan hét í raun Terry Gene Bollea en hann hóf feril sinn seint á áttunda áratug síðustu aldar í Flórída. Þegar hann gekk til liðs við WWF-fjölbragðaglímusambandsins mætti hann oft Andre the Giant sem illmenni.



Síðar meir varð hann ein af hetjum sambandsins en undir lok níunda áratugar síðust aldar var hann orðið eitt þekktasta andlit Bandaríkjanna enda komið víða við. Verið á forsíðu fjölda tímarita, reglulegur gestur í spjallþáttum og hafði meira að segja fengið eigin teiknimyndaþætti sem ætlaði voru börnum.



Frægðarsól hans fór hins vegar hratt niður á við og við upphaf þessarar aldar höfðu erfiðleikar í einkalífinu tekið yfir. Hann rataði þó í fréttirnar fyrir nokkrum árum vegna kynlífsmyndbands sem vefurinn Gawker fjallaði um og endaði með að þurfa að greiða Hogan tuga milljóna dollara í bætur fyrir.



Myndin mun þó ekki fjalla um seinni ár Hogans heldur einblína á hvernig hann varð að stærsta nafni glímuheimsins.



Hemsworth er án ef þekktastur fyrir að leika ofurhetjuna Thor í Marvel-kvikmyndaheiminum en í sumar mun hann sjást í Avengers: Endgame og Men in Black: International.