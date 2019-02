Rithöfundarnir Kristín Eiríksdóttir og Kristín Ómarsdóttir eru tilnefndar til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs í ár fyrir hönd Íslands en greint var frá því hverjir eru tilnefndir til verðlaunanna í dag. Verðlaunin verða veitt í Stokkhólmi í haust. Auður Ava Ólafsdóttir hlaut verðlaunin í fyrra fyrir skáldsögu sína Ör.



Kristín Eiríksdóttir er tilnefnd fyrir skáldsögu sína Elín, ýmislegt en hún hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin í fagurbókmenntum árið 2018 fyrir bókina. Þá er Kristín Ómarsdóttir tilnefnd fyrir ljóðabókina Kóngulær í sýningargluggum.



Alls eru þrettán skáldverk tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs í ár en verkin eru eftirfarandi:



Danmörk:



Efter solen eftir Jonas Eika. Smásagnasafn.

de eftir Helle Helle. Skáldsaga.



Finnland:



Tristania eftir Mariönnu Kurtto. Skáldsaga.

Där musiken började eftir Lars Sund. Skáldsaga.



Grænland:



Arpaatit quqortut eftir Pivinnguaq Mørch. Smásögur og ljóð.



Ísland:



Elín, ýmislegt eftir Kristín Eiríksdóttur. Skáldsaga.

Kóngulær í sýningargluggum eftir Kristínu Ómarsdóttur. Ljóð.



Noregur:



Det er berre eit spørsmål om tid eftir Eldrid Lunden. Ljóðabók.

Jeg lever et liv some ligner deres eftir Jan Grue. Sjálfsævisögulegur prósi.



Samíska tungumálsvæðið:



Li dát leat dat eana eftir Inga Ravna Eira. Ljóðabók.



Svíþjóð:



Nonsensprinsessans dagbok. En sjukskrivning eftir Isabella Nilsson. Ljóðabók.

Människan är den vackraste staden eftir Sami Said. Skáldsaga.



Álandseyjar:



Det finns inga monster eftir Liselott Willén. Skáldsaga.