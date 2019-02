Næsta Bond-mynd komin með vinnuheiti

Búið er að uppljóstra um vinnuheiti nýjustu kvikmyndarinnar um breska njósnarann James Bond. Myndin mun bera vinnuheitið Shatterhand og fyrirhugað er að tökur á myndinni hefjist 6. apríl næstkomandi.



Samkvæmt frétt Guardian hefur lengi verið orðrómur á sveimi um að Shatterhand væri meðal þeirra nafna sem kæmu til greina á nýjustu myndina um njósnarann og virðist sá orðrómur nú vera staðfestur.



Nafnið er komið frá dulnefni sem Bond-illmennið Ernst Blofeld notaðist við í einni af bókum Ians Fleming um njósnarann með einkennisnúmerið 007, You Only Live Twice.



Nokkur óvissa hefur ríkt um hvenær myndin kemur út en á dögunum var tilkynnt að frumsýningu henni hafi verið frestað fram í apríl næsta árs þar sem endurskrifa hafi þurft hluta handritsins. Danny Boyle, upprunalegur leikstjóri myndarinnar, sneri baki við framleiðslu á myndinni í ágúst 2018 vegna „listræns ágreinings“ við framleiðendur myndarinnar.



Síðan þá hafa framleiðendur fengið uppköst að handriti frá nokkrum handritshöfundum en nú hefur verið ákveðið að Scott Z. Burns, sem þekktur er fyrir handritið að kvikmyndinni Bourne Ultimatum, skrifi handritið að myndinni, sem eins og áður segir ber heitið Shatterhand, í það minnsta tímabundið.