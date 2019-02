Hanna Birna ráðin til UN Women í New York

Hanna Birna Kristjánsdóttir hefur verið ráðin sem ráðgjafi á aðalskrifstofu UN Women í New York í Bandaríkjunum.



Hanna Birna greinir frá þessu á Facebook-síðu sinni en hún segist stolt og þakklát fyrir að fá enn eitt tækifærið til að vinna að jafnrétti kynjanna á alþjóðavettvangi.



Hún segist verða reglulega á Íslandi þar sem hún leiði áfram undirbúning Heimsþings kvenleiðtoga í Reykjavík sem stjórnarformaður nnt, stolt og þakklát fyrir enn eitt tækifærið til að vinna að jafnrétti kynjanna á alþjóðavettvangi - nú sem Senior Advisor on Women´s Leadership á aðalskrifstofu UN Women. Verð auðvitað reglulega á Íslandi, þar sem ég leiði áfram undirbúning Heimsþings kvenleiðtoga í Reykjavík sem stjórnarformaður Womens Political Leaders.



„En New York er nýja aðalvinnuborgin mín og ég hlakka mikið til að leggja mitt af mörkum í því mikilvæga starfi sem UN Women vinnur í þágu kvenna um allan heim,“ skrifar Hanna Birna.



Hanna Birna var innanríkisráðherra á árunum 2013 til 2014 en þar á undan var hún borgarstjóri í Reykjavík á áruum 2008 til 2010.