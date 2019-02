Nýtt myndband með Ariana Grande beint á toppinn

Tónlistarkonan Ariana Grande gaf út nýtt myndband við lagið break up with your girlfriend, i'm bored fyrir þremur dögum.



Eins og flest allt sem Grande gefur úr fer það rakleitt á toppinn en hún þykir einn vinsælasti tónlistarmaður heims.



Á aðeins þremur dögum hefur verið horft myndbandið yfir 36 milljón sinnum og er myndbandið það vinsælasta á YouTube.