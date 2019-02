HBO hyllir verk aðdáenda Game of Thrones

HBO birti í gær yfirlit yfir nokkur þeirra fjölmörgu verka sem aðdáendur Game of Thrones hafa gert. Í kjölfar þess hefur fjölmörgum myndum aðdáenda verið deilt á Twittersíðu Game of Thrones, sem sjá má hér.



Aðdáendur þáttanna hafa lengi leikið eftir ýmislegt sem þeir sjá í þáttunum og einnig gert fjölmörg listaverk. Undanfarið hafa þessir aðilar notast við myllumerkið #ForTheThrone.



Tilefni þessa er að einungis rétt rúmir tveir mánuðir eru þar til fyrsti þáttur lokaseríu Game of Thrones verður sýndur á heimsvísu. Þátturinn verður sýndur þann 14. apríl og þar á meðal á Stöð 2.