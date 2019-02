Fyrsta stiklan úr Frozen 2

Disney gaf í dag út fyrsta brotið úr næstu Frozen mynd en sú fyrri sló rækilega í gegn árið 2013 og vann myndin tvenn Óskarsverðlaun.



Í teiknimyndinni er fjallað um systurnar Önnu og Elsu og heldur það ævintýri áfram.



Lagið Let It Go úr fyrri myndinni er enn þann dag í dag gríðarlega vinsælt og vann kvikmyndin Óskarinn fyrir besta lagið og síðan einnig fyrir bestu teiknimyndina.



Hér að neðan má sjá fyrsta brotið úr Frozen 2 en myndin verður frumsýnd í nóvember á þessu ári.