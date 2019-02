Hatari ruggar bátum í ísraelsku sjónvarpi

Hljómsveitin Hatari, sem komin er áfram í úrslitakeppni Söngvakeppni Ríkissjónvarpsins þar sem keppt verður um það hver verður fulltrúi Íslands í Eurovison, hefur þegar vakið mikla athygli í Ísrael.



Daniel Hershkovitch, sjónvarpsmaður í Ísrael, segir það ekkert fara á milli mála. Hann benti Vísi því til staðfestingar á langt innslag um Eurovision í magasín-fréttaþættinum Hazinor á mánudaginn, en Daniel starfar fyrir hann. Þar var sjónum einkum beint að undankeppninni á Íslandi, nánar tiltekið að hljómsveitinni Hatari.



Langt innslag um Hatari í ísraelsku sjónvarpi

Klippa: Hatari í ísraelska sjónvarpinu

Þar er meðal annars farið yfir það hvað þeir sögðu í viðtali við Stundina , um að þeir litu svo á að um væri að ræða pólitískan gjörning af sinni hálfu. Heldur seig þá brúnin á hinum ísraelsku sjónvarpsmönnum en það lifnaði yfir þeim þegar greint var frá því að Hatari hafa skorað á Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísrael í glímu. Ef þeir tapa mun Ísrael eignast full yfirráð yfir Vestmannaeyjum en ef Hatari vinnur þá fái þeir ótvírætt umboð til að stofna einskonar BDSM-fríríki innan ísraelska ríkisins.Ísraelsku sjónvarpsmennirnir eru á því að lagið sé sérkennilegt og einn þeirra er á því að það sé gott.

Hazinor mun vera afar vinsæll þáttur, rúmlega milljón manns fylgjast með upplýsingum um hann á Facebooksíðu þáttarins. Hazinor er á Stöð 13, sem er næst stærsta sjónvarpsstöð í Ísrael. Þátturinn heitir The Tube eða Night Tube á ensku og hefur unnið ísraelsku sjónvarpsverðlaunin sem besti skemmtiþátturinn.



Andstaðan kynnt ísraelsku sjónvarpsfólki

Klippa: Yfirlýsing Hatara til Ísraelsmanna

Að sögn Matthíasar Tryggva Haraldssonar, annars söngvara Hatara, falaðist þátturinn eftir viðtali við hljómsveitina vegna þessa. Þeir töldu sig ekki vera í góðri aðstöðu til þess að mæta í sjónvarpsviðtal en sendu þess í stað stutt myndskeið til Ísrael ef það mætti gagn gera. Það er tekið upp í gömlum leikfimisal og á bak við þá Matthías og Klemens Hannigan má sjá karl og konu glíma.

Þátturinn birtir þó stutt símaviðtal við Matthías Tryggva, það fyrsta að sögn Daníels í ísraelskum fjölmiðlum, þar sem hann segir að upp hafi komið andstaða á Íslandi við þátttöku í Eurovision. Meðal annars hafi verið efnt til undirskriftasöfnunar þar sem hvatt er til þess að keppnin verði sniðgengin alfarið í mótmælaskyni vegna framgöngu ísraelskra stjórnvalda í garð Palestínu.



Þeir í Hatara hafi hins vegar metið það svo að betra væri að koma slíkum skilaboðum á framfæri með þátttöku.



Daniel Hershkovitch segist hafa verið fyrstur ísraelskra fjölmiðlamanna til að ná viðtali við meðlimi Hatari.

Sjónvarpsmönnum þykir það orka tvímælis. En, einkum er það glímuáskorunin sem þeim finnst eftirtektarverð og í þættinum má sjá brot af glímu en það dæmi líkist meira grískri-rómanskri glímu en þeirri íslensku.



Að sögn Daniels Hershkovitch er ólíklegt að innslagið sem Hatari tóku upp sérstaklega fyrir þáttinn muni rata á ísraelska skjái, því miður, í það minnsta ekki í þættinum Hazinor eftir hina ítarlegu umfjöllun á mánudaginn. Hann segir leitt að Netanyahu hafi ekki virt Hatari svars en þannig sé það nú með Netanyahu, maðurinn veiti fjölmiðlum sjaldan sem aldrei viðtal. En, hvað sem því líður sakar ekki að sjá hvað Hatara-menn vildu sagt hafa við ísraelska sjónvarpsáhorfendur.



„Shalom Israel. Halló, Israel,“ segir Matthías á ensku. Vísir snaraði ávarpinu lauslega yfir á íslensku. En, það má sjá hér ofar.



„Góðar kveðjur frá Íslandi. Það urðu okkur nokkur vonbrigði að frétta að Benjamin Netanyahu forsætisráðherra hafi ekki enn brugðist við fyrirspurnum ykkar. Við vonum að hann hafi hugrekki til að bera og taki áskorun okkar. Eða, eins og sagt er á Íslandi: Enginn heiðvirður maður reynir að koma sér undan áskorun í glímu. Við efumst ekki um að hann mun bregðast við þessari yfirlýsingu okkar.“



Teknóhljómsveitin Hatari er farin að velgja einlægum Eurovisionaðdáendum undir uggum, svo vægt sé til orða tekið, jafnt innan lands sem utan. Mummi Lú

Þeir Matthías og Klemens lesa þá opinbera yfirlýsingu sína, eins og hún hefur verið sett fram í íslenskum fjölmiðlum:



This is an official statement from award winning Icelandic anti-capitalist BDSM techno performers art group Hatari:



We address our statement to Benjamin Netanyahu, prime minister of Israel and chairman of the Likud national-liberal movement.



We members of Hatari hereby challenge you to a friendly match of traditional Icelandic trouser grip wrestling, or glíma. The wrestling match is to take place on Magen David Square in Tel Aviv on May 19th at the time of your choosing.



We will use traditional Icelandic trouser grip rules, illegal holds and unsportsmen-like conduct will lead to disqualifications and ensure drengskapur is upheld, a neutral UN sponsored referee will be present.



If the chosen Hatari trouser grip wrestling champion wins this fair match of glíma, members of Hatari reserve the rigths to settle within your borders establishing the first ever Hatari sponsored liberal BDSM colony on the Mediterranian coast. If prime minister Benjamin Netanyahu wins the glíma the Israeli government will be given full political and economic control of South-Icelandic Island muncipality Vestmannaeyjar. Members of Hatari will ensure the successful removal of the islands current inhabitants.



We await your swift response at our email-adress hatari@hatari.is or contact at Icelandicmusicnews.com. Which ever you or your staff prefers.



Hatrið mun sigra, hate will prevail.