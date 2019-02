Tæplega þúsund börn látin af völdum mislinga á Madagaskar

WHO hefur lagt kapp á bólusetningar til að bregðast við faraldrinum.

Mislingafaraldur hefur orðið að minnsta kosti 922 börnum og ungmennum að aldurtila á Madagaskar frá því í október. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) segir að um opinberar tölur sé að ræða en að þær segi líklega ekki söguna alla.



Alls hafa að minnsta kosti 66.000 manns smitast af mislingum á undanförnum mánuðum, að sögn Katrínar Kretsinger hjá bólusetningarverkefni WHO.



Aðeins um 58% íbúar á Madagaskar, sem er eitt fátækasta ríki Afríku, hafa verið bólusett fyrir mislingum. WHO hefur staðið fyrir neyðarbólusetningarátaki á afrísku eyjunni og hafa um 2,2 milljónir af 26 milljónum landsmanna verið bólusettar í því, að sögn Reuters-fréttastofunnar.



Viðvarandi vannæring barna á eyjunni er talin auka líkurnar á alvarlegum fylgikvillum og jafnvel dauða af völdum mislingasmits.