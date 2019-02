Hatari er viðvörun

Hatari komst áfram á fyrra undanúrslitakvöldi Söngvakeppninnar 2019 sem fór fram í Háskólabíói um síðustu helgi. Lag þeirra, Hatrið mun sigra, nýtur vinsælda en hljómsveitin hefur líka sætt gagnrýni. Hatari er þekkt fyrir beitta þjóðfélagsgagnrýni og BDSM-klæðin vekja athygli.



Tveir meðlimir Hatara, þeir Matthías Tryggvi Haraldsson og Klemens Hannigan samþykktu að hitta blaðamann yfir kokteil að kvöldlagi á Hótel Holti. Þriðji meðlimur sveitarinnar, Einar Stefánsson, var fjarri góðu gamni.



Hugðarefni strákanna í Hatara eru ekkert léttmeti. Dauðinn og umbylting á kapítalísku samfélagi manna. Neysluhyggja og tilgerð í tilverunni. Og dómsdagur. Falsaðar fréttatilkynningar, pólitískur undirtónn, yfirlýsingar sem ganga í berhögg hver við aðra og fleira í þeim dúr hefur fylgt sveitinni frá upphafi. Hversdagurinn er svikamylla, segja þeir oft og leitast við að afhjúpa hann í verkum sínum.



Hvað hafið þið á móti hversdeginum?



Matthías: Við hefðum ekkert út á hann að setja ef hann væri ekki linnulaus svikamylla.



Getur þú útskýrt þetta betur?



Já.



(Löng þögn.)



Matthías: Ímynd okkar gengur kaupum og sölum. Við búum við holskeflu fjölmiðla, upplýsinga og fölsunar. Kapítalið hefur gersigrað.



Er Hatari andkapítalískur?



Matthías: Já, við höfum alltaf verið það.



Klemens: Í raun getur maður samt ekki verið andkapítalískur þegar maður er fæddur inn í ástand þar sem allt í kringum mann byggir á kapítalisma.



Matthías: Þannig hyggjumst við knésetja kapítalið en selja ef til vill nokkra boli í leiðinni.



FBL/Sigtryggur Ari

Þannig að við erum gegnsósa?



Klemens: Já. Við erum það.



Þessar falsanir sem þið talið um, eruð þið að tala um samfélagsmiðla? Finnst ykkur við hafa týnst?



Matthías: Þetta er eins og Eurovision. Við hjúpum okkur glansmynd. Mörk ímyndar, persónuleika, borgarans og neytenda eru máð út. Í því felst svikamyllan ekki síst.



Eurovision, þið fóruð svolítið í kjölinn á söngvakeppninni?



Matthías: Þakka þér fyrir að gefa þér það.



Tja, þið skoðuðuð alla vega í hverju svokölluð Eurovision-hækkun felst?



Klemens: Í byrjun ferlisins vorum við týndir. Hvernig gætum við samið grípandi tónverk sem myndi ná til pöpulsins? Við fórum að rannsaka önnur tónskáld sem hafa tekið þátt í keppninni. Stöldruðum við á hugtaki sem var margnotað, Everest-tindur tónskáldsins er þessi Eurovision-upphækkun. Þegar við áttuðum okkur á því þá small allt saman. Þetta einstaka tónverk varð til. Og við skrifuðum okkur inn í tónlistarsöguna og erum á meðal gömlu meistaranna.



Þið sögðuð fólki sem horfði á ykkur í sjónvarpinu í undankeppninni að það myndi sjá eftir því til eilífðarnóns myndi það ekki kjósa ykkur áfram, standið þið við þessi orð?



Matthías: Já, við gerum það og gefum ekki afslátt af fyrri yfirlýsingum Hatara. Ég gaf eiginlega þrjá valkosti. Að horfa ekki á keppnina, kjósa Hatara eða sjá eftir því til eilífðarnóns.



En um glanshjúpinn, það eru allir á samfélagsmiðlum. Þið líka, þið eruð á Facebook, Instagram. Bara eiginlega öllum samfélagsmiðlum sem eru til, eruð þið ekki í mótsögn?



Matthías: Við lýstum því yfir að við myndum aldrei fara á samfélagsmiðla. En við lýstum því líka yfir að við myndum alltaf selja okkur réttu verði. Og við myndum svíkja öll loforð.



Klemens: Það er bara tímaspursmál hvenær við seljum okkur. Ef verðið er rétt, þá erum við til sölu.



FBL/Sigtryggur Ari

Matthías: Dómsdagur er ástand sem við erum nú þegar í. Eins og maður sem stekkur fram af kletti og hrapar. Þar er mannkynið, í dómsdagsástandi. Við sem einstaklingar erum í söluástandi. Augnablikið þar sem við seljum okkur sker ekki tímann í tvennt heldur hjúpar sig yfir hann. Við erum stöðugt að sökkva dýpra í þessa sölu- og neysluhyggju. Við erum fyrirtæki, sem rekur fyrirtæki sem rekur fjölmiðil og hljómsveit og stefnum á að framleiða gosdrykk. Sodadream verður gosdrykkurinn okkar. Og líka okkar helsti styrktaraðili.



Eins og ísraelska Sodastream?



Matthías: Sem framleiðir miklu óæðri vöru en Sodadream.



Margrét Friðriksdóttir lýsti því yfir á dögunum að hún myndi flytja úr landi ef þið færuð áfram í keppnina í Ísrael. Hvað fannst ykkur um það?



Matthías: Það var ánægjulegt þegar stjórn Svikamyllu ehf. tilkynnti okkur að Margrét Friðriksdóttir hefði verið ráðin fjölmiðlafulltrúi Hatara, enda hafa allar hennar yfirlýsingar verið okkur í hag og við þakklátir þeim. Hún stendur sig mjög vel.



Klemens: Hún verður höfð í heiðri í nýju kóloníunni okkar í Ísrael.



Matthías: Vilji Margrét flytja í BDSM-nýlendu Hatara, við botn Miðjarðarhafs, þá er hún velkomin. Það verður séð vel um hana.



Tölum aðeins um BDSM, hvers vegna veljið þið þennan lífsstíl?



Matthías: Það er sterkasta tjáning frjálslyndis sem fyrirfinnst. Það þrengir að en frelsar. BDSM er eins og kapítalið, heldur manni niðri en er í senn sterk einstaklingsbundin tjáning.



Eigið þið stóran aðdáendahóp, hverjir eru aðdáendur ykkar?



Matthías: Metalhausar, börn á öllum aldri, Svíar, fólk með græna hanakamba. Miðaldra karlar með blæti og húsmæður.



Klemens: Langömmur og langafar.



Matthías: Rússar á Instagram.



Klemens: Dóttir mín.



Matthías: Vinstri sinnaðir Ísraelsmenn.



Klemens: Þýskaland.



Matthías: Allir sem skilja kaldhæðni.



Þið hafið ekki komið til Ísraels. En fjölmiðlar þar eru mjög forvitnir um ykkur og þið voruð í stórri umfjöllun á næststærstu sjónvarpsstöð landsins nýlega. Ef þið verðið ekki kosnir áfram, ætlið þið samt að fara til ­Ísraels?



Matthías: Við myndum vilja bera það undir Margréti Friðriksdóttur. Hvort við lýsum því yfir opinberlega.



Hvað eruð þið að lesa, hver er ykkar andlega næring? Hvaðan spretta allar þessar hugmyndir?



Klemens: Noam Chomsky, Yahya Hassan, Naomi Klein, Mark Fisher, Peaches og Elísabet Jökulsdóttir.



Eruð þið trúaðir?



Klemens: Já, ég trúi á æðri mátt.



Matthías: Ég líka.



Fyrirlítið þið Eurovision?



Klemens: Nei.



Matthías: Eurovision er vettvangur og það er val fólksins hvað á hann er sett.



Klemens: Eurovision er fyrsti áfanginn í að knésetja kapítal­ismann.



Matthías: Og gott verkfæri sem slíkt.



Þið eruð verulega pólitískir?



Matthías: Já, og það er þversögn að segja annað um Eurovison og annan listrænan vettvang?



Hvað finnst ykkur fallegt? Hvað hreyfir við ykkur?



Klemens: Dóttir mín.



Hvað er hún gömul?



Klemens: Hún er nítján mánaða gömul.



Matthías: Það fallegasta í þessum heimi eru stór og rúmgóð bílastæði, grípandi auglýsingaherferðir á orkudrykkjum og hljóðið í útvarpinu þegar það segir manni hvað maður er að hlusta á: FM 95,7. Þetta er fuglasöngur, árstíðirnar og lífið sjálft.



Þið eruð svolítið ólíkir? Er einhver togstreita í bandinu?



(Löng þögn.)



Klemens: Við erum sama manneskjan í grunninn.



Matthías: Á meðal hugsandi fólks er alltaf togstreita. Við erum fædd í mótsögn við okkur sjálf.



Að lokum, viljið þið segja eitthvað við lesendur sem eru að lesa þetta viðtal við ykkur?



Klemens: Hatari er viðvörun. Þið ráðið hvort þið hlustið.



Matthías: Ef forsætisráðherra Ísraels, Benjamin Netanyahu, er að lesa þetta viðtal: Þá bíðum við enn þá eftir svari. Hann má skrifa okkur á hatari@hatari.is eða svikamyllaehf@svikamylla.is.



Áskorunin um að mæta okkur í glímu stendur enn.



Finnst ykkur best að útkljá málin þannig?



Klemens: Það er ekkert sannara en heiðarleg glímukeppni.



Matthías: Málin eru best útkljáð þannig. Okkur þóknast ekki ofbeldi.



Hver eru gildin ykkar?



Matthías: Drengskapur og gagnrýnin hugsun.



(Og kynþokki, tuldrar Klemens ofan í bringuna.)



Matthías: Við vonum að stjórnmálamenn um alla Evrópu sýni drengskap í hvívetna. Hlusti á gagnrýni og virði mat hlutlausra dómara á borð við Sameinuðu þjóðirnar.



Um Hatara:

Hatari hefur verið valin besta tónleikasveitin í tvö ár í röð í Reykjavik Grapevine.



Þeir hafa vakið mikla athygli erlendis fyrir lag sitt Hatrið sigrar. Mikið áhorf er á myndband þeirra á Youtube, þeir fá fjölmargar athugasemdir og eru umræddir á ótal bloggum um Eurovision. Þá rötuðu þeir í sjónvarpið nýverið á annarri stærstu sjónvarpsstöð Ísrael þar sem til umfjöllunar var áskorun þeirra til Benjamin Netanyahu um að mæta þeim í glímu þann 19.maí næstkomandi.



Rob Holley,Blaðamaður á breska blaðinu The Independant, hefur spáð Hatara sigri í aðalkeppninni í Ísrael.



Í viðtali við Stundina fyrir nokkru sögðust strákarnir í Hatara gagnrýnir á ísraelsk stjórnvöld og þau mannréttindabrot sem eru framin í landinu. Þeir sögðu frálett að Ísland tæki þátt í Eurovision þegar keppnin er haldin í ríki sem traðki á mannréttindum. Úr því sem komið er verði þó Íslendingar að nota dagskrárvald sitt. „Við teljum okkur hafa annars konar vald, vald hirðfíflsins,“ sögðu þeir.



„Hatari speglar samfélagið í dökkum skugga og viðvörunarorð þeirra eru skýr: bætið ykkur áður en það er oft seint og minningum samfélagsins um siðferðislega rotnun þess verður aðeins hóflega minnst.“ Segir í tónlistarbloggi á The Guardian um tónlist þeirra á Airwaves tónlistarhátíðinni.



Hatari heldur úti einhvers konar falsfréttaáróðurssíðu, Icelandmusicnews.com. Þar eru eingöngu að finna fréttir um sveitina.



Hatari á félagið Svikamylla ehf. Um tilgang félagsins segir: Niðurrifsstarfsemi á síðkapítalismanum, að eiga og reka fasteignir, miðla íslenskum og erlendum dómsdagskveðskap, margmiðlun, útgáfa, stunda innflutning og önnur verslunarviðskipti svo og lánastarfsemi.