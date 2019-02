Lögreglumaður sætir rannsókn vegna morðhótana í garð 50 Cent

Yfirmaður hjá lögreglunni í New York sætir nú rannsókn vegna gruns um að hafa skipað lögreglumönnum að skjóta rapparann 50 Cent. Lögreglan í New York staðfestir þetta í samtali við The Hollywood Reporter.



Lögreglumaðurinn sem um ræðir heitir Emanuel Gonzalez og á hann að hafa skipað undirmönnum sínum í Brooklyn að skjóta rapparann ef hann yrði á þeirra vegi. Gonzalez hefur starfað hjá lögreglunni í þrjátíu ár og er enn starfandi þrátt fyrir rannsóknina.



Rapparinn vissi ekki af hótunum lögreglumannsins fyrr en erlendir fréttamiðlar greindu frá þeim í morgun. Hann tjáði sig um málið á Twitter-síðu sinni þar sem hann sagðist taka hótununum alvarlega og ætlaði að ráðfæra sig við lögmenn sína.







This is how I wake up this morning, This guy Emanuel Gonzales is a dirty cop abusing his POWER. The sad part is this man still has a badge and a gun.

I take this threat very seriously and im consulting with my legal counsel regarding my options moving forward. pic.twitter.com/5HWk2tqYFo

— 50cent (@50cent) 17 February 2019

„Svona vaknaði ég í morgun. Þessi Emanuel Gonzales er spillt lögga að misnota vald sitt. Það sorglega við þetta er að þessi maður er enn með lögreglumerki og byssu,“ skrifaði rapparinn í færslunni.