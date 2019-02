Salurinn fylgdist agndofa með Lim sýna spilagaldur

Töframaðurinn og Íslandsvinurinn Shin Lim fór á kostum á dögunum í America´s Got Talent: The Champions.



Þættirnir hófu göngu sína á NBC 7. janúar og taka aðeins keppendur þátt sem hafa annað hvort unnið Talent keppni eða komist í úrslit en Lim vann síðustu þáttaröð af America´s Got Talent.



Lim sýndi ótrúlegan spilagaldur og fékk hjálp frá Melissa Fumero. Það má með sanni segja að allir í salnum hafi orðið algjörlega orðlaus þegar í ljós kom hvað Lim hafði gert með spilunum.



Hér að neðan má sjá galdurinn.