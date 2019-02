Föstudagsplaylisti Árna Vil

Árni Vilhjálmsson var áður í stuðsveitinni FM Belfast en hefur síðastliðið ár eða svo unnið að afslappaðri sólótónlist undir eigin nafni.



Þar að auki er hann hluti gjörningalistahópsins Kriðpleirs, sem sett hefur upp ýmsar óhefðbundnar leiksýningar undanfarin ár.



Von er á fyrstu plötu hans, Slightly Hungry, í lok febrúar en einnig má búast við lagi með honum og Teiti Magnússyni bráðlega.



Hann vinnur tónlist sína náið með Thoracius Appotite, sem bæði spilar með honum og vinnur myndbönd fyrir hann.



Lagalistinn er hentugur fyrir suma bústaði að sögn Árna, „Ég reikna nú ekki með því að þessi listi fái að hljóma í öllum bústöðum landsins. En vonandi ómar hann í sumum bústöðum,“ segir hann kíminn.



Hér að neðan má lesa stuttar útskýringar Árna á lagavalinu.



Teitur Magnússon – Skriftargangur

Flott lag og góður texti eftir vin minn Teit Magnússon. Von er á lagi frá okkur á næstu mánuðum.



Páll Ivan frá Eiðum – Lama Alpaca

Fullkomið lag – þetta lag ætti í rauninni að vera á öllum listum.



Nico – These days

Fullkomin rödd.



Cat Power – Sea of love

Veit ekki hvað skal segja. Gott lag til þess að hafa á playlista í bústaðnum.



Kevin Morby – Beautiful strangers

Ég get hlustað á þetta lag endalaust og alltaf.



Mammút – Kinder Version

Elska attitjúdið í þessu lagi.



Múm – Blow your nose

Lag sem huggar – ótrúlegt að geta samið lag sem getur verið til staðar fyrir fólk í sorg.



Syd Barrett – Terrapin

Mig langar að semja svona lag. Einfalt og gott.



Árni Vil – The Hitchhiker‘s Ride to the Pharmacy

Lag af væntanlegri plötu frá mér. Það má heyra þetta lag í útvarpsleikritinu Bónusferðin eftir Kriðpleir – leikhópur sem ég er í.



Konsulat – Húsvanur

Konsulat er hljómsveit sem fleiri ættu að vita af.



russian.girls – Tíminn

Skemmtilegt samstarf með Tönju og Gulla vinum mínum. Mig grunar að þetta lag hafi farið framhjá mörgum.



FM Belfast – Brighter Days

Vonandi eru bjartari dagar framundan. Janúar var langur og febrúar verður stuttur. Ekkert nema hamingja eftir það.