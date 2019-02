Tilfinningaþrunginn sigur Cardiff í fyrsta heimaleiknum eftir flugslys Sala

Cardiff vann sinn fyrsta sigur í ensku úrvalsdeildinni í rúman mánuð er liðið vann 2-0 sigur á Bournemouth á heimavelli í dag.



Bournemouth skellti Chelsea 4-0 í vikunni á meðan Cardiff tapaði naumlega fyrir Arsenal á útivelli eftir að hafa verið betri aðilinn lungað úr leiknum.



Cardiff fékk vítaspyrnu á fimmtu mínútu eftir að Steve Cook handlék knöttinn á óskiljanlegan hátt innan vítaetigs Bournemouth. Á punktinn fór afmælisbarnið Bobby Reid og skoraði af öryggi.



Staðan var 1-0 í hálfleik en síðari hálfleikur var átján sekúndna gamall er Bobby Reid skoraði aftur. Rangstöðugildra Bournemouth klikkaði og Reid lék á Artur Boruc og kom boltanum í netið. Lokatölur 2-0.





