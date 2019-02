Breski leikarinn Clive Swift látinn

Breski leikarinn Clive Swift lést í dag, 82 ára að aldri.



Swift var tíður gestur á sjónvapsskjáum Breta á árum áður en hann var þekktastur fyrir hlutverk sitt sem David, eiginmaður hinnar sérvitru og oft á tíðum snobbuðu Hyacinthu Bucket, í þáttunum Keeping Up Appearances. BBC greindi fyrr í dag frá andláti leikarans.



Áður en Swift hóf sjónvarpsferil sinn hafði hann varið tíu árum hjá leikfélaginu Royal Shakespeare Company. Þá var hann einn stofnenda Leikaramiðstöðvarinnar (e. The Actors Centre), félags sem vinnur markvisst að samheldni og stuðningi við leikara í Bretlandi.



Swift var fæddur árið 1936 í Liverpool. Hann lét eftir sig þrjú uppkomin börn.



Meðal annarra hlutverka hans var hlutverk í kvikmyndinni Frenzy (1972) eftir leikstjórann Alfred Hitchcock og sem stjúpfaðir Artúrs konungs í kvikmyndinni Excalibur (1981). Þá kom Swift nokkrum sinnum fram í hinum geysivinsælu BBC-sjónvarpsþáttum Doctor Who, síðast árið 2007.



Samkvæmt umboðsmanni Swift lést leikarinn í faðmi fjölskyldu sinnar á heimili sínu eftir skammvinna baráttu við veikindi.