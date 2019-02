Bein útsending: Hlustendaverðlaunin 2019

Tónlistarverðlaunahátiðin Hlustendaverðlaunin verður haldin í kvöld í Háskólabíó. Horfa má á beina útsendingu frá hátíðinni hér að neðan.



Herlegheitin hefjast klukkan 19.55 en Bylgjan, FM957 og X977 standa í sameiningu að Hlustendaverðlaununum.



Markmiðið er að gefa íslenskum útvarpshlustendum og tónlistarunnendum tækifæri að velja og verðlauna íslenskt tónlistarfólk, hljómsveitir og einstaklinga sem sköruðu fram úr í tónlist á síðastliðnu ári.



Horfa má á beina útsendingu frá hátíðinni hér að ofan en tilnefningar til verðlauna má sjá hér að neðan.



Besta lagið:

Flytjandi ársins:

Söngvari ársins:

Söngkona ársins:

Nýliði ársins:

Plata ársins:

Myndband ársins:

Upp Til Hópa - Herra Hnetusmjör og Ingi BauerÉg ætla að skemmta mér - AlbatrossFreðinn - AuðurÍ Átt Að Tunglinu - JóiPé X KróliFyrir fáeinum sumrum - Friðrik DórMy lips - ROKKYJóiPé X KróliAuðurHerra HnetusmjörÍrafárValdimarUne MisèreValdimar GuðmundssonFriðrik DórAron CanBirgirEyþór IngiJón JónssonBRÍETMargrét Rán MagnúsdóttirBirgitta HaukdalROKKYLay LowSigríður BeinteinsdóttirAuðurClubDubBRÍETDagur SigurðssonROKKYHuginnSegir ekki neitt - Friðrik DórMinor Mistake - Benny Crespo's GangAfsakanir - AuðurHetjan Úr Hverfinu - Herra HnetusmjörAfsakið Hlé - JóiPé X KróliMilda hjartað - Jónas SigAron Can - Aldrei Heim Herra Hnetusmjör - Keyra Jónas Sig - Dansiði JóiPé X Króli - Þráhyggja Benny Crespo's Gang - Another Little Storm Mammút – What’s Your Secret? BRÍET - In Too Deep