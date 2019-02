Gomez þarf í aðgerð og verður mun lengur frá

Joe Gomez, varnarmaður Liverpool, þarf að fara í aðgerð til þess að laga beinbrot í fæti en hann meiddist í leik gegn Burnley í byrjun desember.



Enski varnarmaðurinn meiddist snemma leiks gegn Burnley en hann var tæklaður af Ben Mee. Liverpool lenti undir í leiknum en náði að snúa leiknum sér í hag og vann 3-1 sigur.



Nú er komið í ljós að Gomez þarf að fara í aðgerð til þess að gera að mein sínu. Fyrst átti hann að vera frá í sex vikur en nú þarf hann að fara í aðgerð og verður mun lengur frá en fyrst var talið. Þó er ekki nein tímasetning á því hvenær Gomez á að vera mættur aftur á völlinn.







OFFICIAL: Liverpool confirm that Joe Gomez is to undergo surgery to assist his recovery from a lower leg fracture sustained in early December.



There is no timescale on an expected return date however they say "it’s likely he will feature again this season." pic.twitter.com/Ca9luoeupU