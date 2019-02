Karolína Sif og Jógvan gefa út lag saman

Þú ert sú eina er heiti lags sem þau Karolína Sif Benediktsdóttir og Jógvan Hansen hafa sent frá sér. Jógvan er Íslendingum að góðu kunnur en þessi geðþekki Færeyingur söng sig inn í hjörtu þjóðarinnar í X-Factor um árið og hefur síðan þá unnið við að gleðja íbúa hér á Fróni með miklum myndarbrag.



Jógvan Hansen.

Karolína Sif er sautján ára gömul og frá Bolungarvík og hefur verið að vekja talsverða athygli fyrir sönghæfileika sína og tekst afar vel upp í þessu samstarfi sínu með Jógvan.



Lagið er eftir breska söngvarann Calum Scott, heitir You Are the Reason upphaflega, en íslenski textinn er eftir föður Karolínu, Benedikt Sigurðsson.



Lagið má heyra hér fyrir neðan: