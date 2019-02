Íslenska acapella sveitin Barbari spreytir sig á Over the Rainbow

Kvartettinn Barbari hefur gefið frá sér nýtt myndband við acapella útgáfu af laginu Over the Rainbow sem flestir þekkja úr Galdrakarlinum í Oz.



Myndbandið er það metnaðarfyllsta sem strákarnir hafa gert hingað til en áður hafa þeir gert myndbönd við lög á borð við Africa með Toto og You’ve got a friend in me úr Toy Story.



Barbari er skipaður þeim Karli, Páli, Stefáni og Þórði en strákarnir kynntust í kór Menntaskólans í Reykjavík árið 2014 og stofnuðu kvartettinn í kjölfarið.



„Við tökum að okkur söng við alls konar tilefni, allt frá afmælisveislum til árshátíða, og syngjum í bland íslensk og erlend lög,” segir Stefán.



„Ásamt því að vera að frumsýna myndbandið erum við á fullu að æfa fyrir Valentínusartónleika þann 14. febrúar næstkomandi í Iðnó en þar verða með okkur stelpurnar úr Lyrika”.



Upplýsingar um tónleikana má finna hér.