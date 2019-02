Hailey Baldwin gat ekki svarað þessari spurningu og borðaði því svínahlaup

Kanadíski poppprinsinn Justin Bieber og fyrirsætan Hailey Baldwin gengu í það heilaga í september með leynilegri athöfn.



Í október síðastliðnum sótti fyrirsætan um einkarétt á nafninu Hailey Bieber en parið trúlofaði sig í sumar.



Hailey hefur nú tekið upp eftirnafnið Bieber og er fyrirhugað að halda heljarinnar brúðkaupsveislu á næstu vikum.



Í spjallþættinum Late Late show með Bretanum James Corden er oft á dagskrá liðurinn Spill Your Guts or Fill Your Guts sem gengur út á það að maður á annað hvort að svara erfiðri spurningu eða borða einhvern algjöran viðbjóð.



Hailey Bieber mætti á dögunum og tók þátt í liðnum og var eins spurning um að velja versta útlit Justin Bieber með því að horfa á þrjár mismunandi myndir frá mismunandi tímabilum. Hailey neitaði að svara og varð að borða svínahlaup.