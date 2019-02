Blind, kann ekki ensku, aldrei farið í skóla en syngur I Will Always Love You eins og engill

Filippseyingurinn Elsie hefur heldur betur vakið mikla athygli á Twitter síðustu daga en upptaka af henni að syngja hefur farið eins og eldur í sinu um netheima.



Elsie er blind, hún kann ekki ensku og hefur aldrei farið í skóla en hún kann sannarlega að syngja.



Þessi magnaða stúlka býr í litlu sjávarþorpi á Filippseyjum og kann lagið I Will Always Love You upp á tíu.



Upphaflega samdi Dolly Parton lagið en Whitney Houston gerði það ódauðlegt í kvikmyndinn Bodyguard.





Her name is Elsie. She is totally blind. She has never been to school, never learned English. She lives in a small fishing village in the Philippines. Listen to her sing I will always love you by Whitney Houston.



AMAZING



Retweet pic.twitter.com/He2js9NuFR

— StanceGrounded (@_SJPeace_) January 27, 2019