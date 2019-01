Tilfinningaþrungin stund þegar Simon gaf Kechi loks gullhnappinn

Hin nígeríska Kechi mætti í skemmtiþáttunum America´s Got Talent: The Champions á dögunum. Þættirnir hófu göngu sína á NBC 7. janúar og taka aðeins keppendur þátt sem hafa annað hvort unnið Talent keppni eða komist í úrslit.



Kechi er frá Nígeríu en býr í dag í Houston í Bandaríkjunum. Hún vakti gríðarlega athygli í raunveruleikaþáttunum America´s Got Talent árið 2017 en hún hefur elskað að syngja síðan hún var sjö ára.



Kechi lenti í flugslysi þegar hún var 16 ára og búsett í Nígeríu. 107 farþegar létust um borð í véllinni en hún lifði af. Aðeins tveir farþegar lifðu slysið af og starfar Kechi í dag sem söngvari og ræðumaður.



Hún komst í úrslitaþáttinn í America´s Got Talent árið 2017 en var mætt á sviðið vestanhafs um helgina. Þá tók hún lagið You Are the Reason og var flutningurinn vægast sagt tilfinningaþrunginn og fallegur.



Simon Cowell var svo hrifinn að hann ýtti á gullhnappinn. Eitthvað sem hann sá mjög eftir að hafa ekki gert í þáttaröðinni á undan. Hér að neðan má sjá flutning hennar.