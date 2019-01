Fimmtíu ár frá síðustu tónleikum Bítlana

Lokatónleikar merkustu rokkhljómsveitar allra tíma settu London á annan endann. En, í dag eru fimmtíu ár liðin frá því Bítlarnir komu fram hinsta sinni. Þetta voru hinir frægu óvæntu tónleikar sem þeir héldu á þaki hússins sem stendur við 3 Savile Row.



Tónleikarnir voru liður í upptökum á heimildamyndinni Let it be og þar má sjá uppnámið sem verður á götum Lundúnarborgar eftir að vegfarendur áttuðu sig á því hvað er um að vera. er svo sýnt þegar lögreglan kemur og bindur enda á tónleikana.



Bítlarnir léku fáein lög við þetta tækifæri: Get Back, Don't Let Me Down, I've Got a Feeling, One After 909, Dig a Pony, I've Got a Feeling, Don't Let Me Down og Get Back.



Ásamt þeim George, Paul, John og Ringo lék Billy Preston á hljómborð. Tónleikarnir mörkuðu tímamót. Ýmsir aðdáendur bundu við það vonir að þetta væri til marks um að hljómsveitin hygðist ætla að taka upp þráðinn og fara að koma fram opinberlega á nýjan leik, en Bítlarnir hættu að spila á tónleikum eftir að þeir komu fram í San Francisco árið 1966. Þeir lýstu því að þetta væri tilgangslaust, þeir heyrðu ekkert í sjálfum sér svo mjög öskruðu og veinuðu tónleikagestir.



En, svo fór þó ekki. Þetta reyndust síðustu tónleikarnir. Hljómsveitin lagði svo upp laupana árið 1970, fjölmörgum aðdáendum um heim allan til mikillar hrellingar. Má segja að margir tónlistarunnendur hafi aldrei almennilega jafnað sig á því og enn er verið að ræða í þaula alla hugsanlega fleti á sögu þessarar frægustu og bestu rokkhljómsveitar allra tíma.