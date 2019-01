Bassaleikari The Kinks og The Zombies látinn

Bassaleikari bresku rokkhljómsveitanna The Zombies og The Kinks, Jim Rodford, er látinn 76 ára að aldri. Guardian greinir frá.



Rodford sem lék með hljómsveitinni The Kinks frá 1978-1996 og The Zombies frá 2004 lést síðasta laugardag eftir að hafa fallið niður stiga á heimili sínu.

Rodford hafði nýlega snúið aftur heim til Englands eftir að hafa verið á stuttu tónleikaferðalagi með The Zombies í Flórída. Lokatónleikar Rodford voru 14. Janúar síðastliðinn.



Félagi Rodford úr The Kinks, Dave Davies, minntist vinar síns á twitter. Davies sagði Rodford hafa verið frábæran tónlistarmann og félaga.



I’m devastated Jim’s sudden loss I’m too broken up to put words together it’s such a shock i always thought Jim would live forever in true rock and roll fashion - strange - great friend great musician great man - he was an integral part of theKinks later years RIP #JimRodford pic.twitter.com/rL5vAuuVwp

— Dave Davies (@davedavieskinks) January 20, 2018