Black Panther, Bohemian Rhapsody og A Star Is Born tilnefndar til Óskarsverðlauna

Myndirnar The Favourite og Roma hlutu flestar tilnefningarnar ti Óskarsverðlauna í ár, eða tíu talsins hvor. A Star is Born og Vice hlutu átta tilnefningar hvor og ofurhetjumyndin Black Panther sjö. Er Black Panther fyrsta ofurhetjumyndin til að hljóta tilnefningu í flokki bestu kvikmynda.



Bohemian Rhapsody, sem var valin besta dramamyndin á Golden Globe-hátíðinni, er tilnefnd sem besta mynd og Rami Malek, sem fékk Golden Globe-verðlaun nýverið, er tilnefndur sem besti leikari. Hlýtur myndin fimm tilnefningar alls.



Kvikmyndin Green Book, sem vann til þrennra Golden Globe-verðlauna, hlaut fimm tilnefningar í ár. Þar á meðal Viggo Mortensen sem aðalleikari og Mahershala Ali sem aukaleikari, en Ali hlaut Golden Globe-verðlaun fyrir leik sinn í myndinni. Hann vann til Óskarsverðlauna árið 2017 fyrir leik í myndinni Moonlight.



Jón Þór Birgisson, betur þekktur sem Jónsi í Sigur Rós, var tilnefndur til Golden Globe-verðlauna fyrir lagið Revelation sem var samið fyrir myndina Boy Erased. Hann hlaut ekki tilnefningu til Óskarsverðlauna.



Óskarsverðlaunin verða afhent sunnudaginn 24. febrúar næstkomandi.



Listann má sjá hér fyrir neðan:



Besta myndin

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice



Besti leikstjóri

Alfonso Cuaron (Roma)

Yorgos Lanthimos (The Favourite)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Adam McKay (Vice)

Pawel Pawlikowski (Cold War)



Besta leikkona

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Olivia Colman (The Favourite)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)



Besti leikari

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Willem Dafoe (At Eternity's Gate)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Viggo Mortensen (Green Book)



Besta leikkona í aukahlutverki

Amy Adams (Vice)

Marina de Tavira (Roma)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)



Besti leikari í aukahlutverki

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Elliott (A Star Is Born)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

Sam Rockwell (Vice)



Besta erlenda myndin

Capernaum (Lebanon)

Cold War (Poland)

Never Look Away (Germany)

Roma (Mexico)

Shoplifters (Japan)



Besta heimildarmyndin

Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG



Besta búningahönnun

The Ballad of Buster Scruggs (Mary Zophres)

Black Panther (Ruth E. Carter)

The Favourite (Sandy Powell)

Mary Poppins Returns (Sandy Powell)

Mary Queen of Scots (Alexandra Byrne)



Besta hljóðsetning

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma



Besta hljóðblöndun

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born



Besta stuttteiknimyndin

Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends



Besta kvikmyndaklippingin

BlacKkKlansman (Barry Alexander Brown)

Bohemian Rhapsody (John Ottman)

The Favourite (Yorgos Mavropsaridis)

Green Book (Patrick J. Don Vito)

Vice (Hank Corwin)



Besta kvikmyndatónlistin

Black Panther (Ludwig Goransson)

BlacKkKlansman (Terence Blanchard)

If Beale Street Could Talk (Nicholas Britell)

Isle of Dogs (Alexandre Desplat)

Mary Poppins Returns (Marc Shaiman)



Besta stuttheimildarmyndin

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence.



Besta útlit myndar

Black Panther (Hannah Beachler and Jay Hart)

The Favourite (Fiona Crombie and Alice Felton)

First Man (Nathan Crowley and Kathy Lucas)

Mary Poppins Returns (John Myhre and Gordon Sim)

Roma (Eugenio Caballero and Barbara Enriquez)



Bestu tæknibrellur

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story



Besta kvikmyndataka

The Favourite (Robbie Ryan)

Never Look Away (Caleb Deschanel)

Roma (Alfonso Cuaron)

A Star Is Born (Matty Libatique)

Cold War (Lukasz Zal)



Besta hár og förðun

Border

Mary Queen of Scots

Vice



Besta teiknimyndin

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse



Besta lagið í kvikmynd

"All the Stars" (Black Panther)

"I'll Fight" (RBG)

"The Place Where Lost Things Go" (Mary Poppins Returns)

"Shallow" (A Star Is Born)

"When a Cowboy Trades His Spurs for Wings" (The Ballad of Buster Scruggs)