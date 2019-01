Eru ekki tryggð í svona leikjum og þurfa leyfi frá félögum sínum

Íslenskir knattspyrnumenn- og konur fá tækifæri til að sýna sig og sanna í sérstökum sýningarleikjum sem fara fram í Fífunni í Kópavogi seinna í þessari viku en þetta hefur kallað á sérstaka yfirlýsingu frá Knattspyrnusambandi Íslands.



Markmiðið hjá íslenska knattspyrnufólkinu er að vinna sér sinn skólastyrk hjá bandarískum háskólum en yfir hundrað skóla frá Bandaríkjunum munu senda fulltrúa sína til Íslands til að skoða íslenska leikmenn í þessum leikjum sem fara fram 25. og 26. janúar næstkomandi.



Bandarísku þjálfararnir koma hingað til lands á vegum Soccer and Education USA sem er fyrirtæki sem þau Brynjar Benediktsson og Jóna Kristín Hauksdóttir eru með.



Það kemur fram í auglýsingu á Instagram síðu fyrirtækisins að margir af bestu skólunum í Bandaríkjunum ætli að senda fulltrúa til Íslands. Þar eru skólar eins og Harvard University, Columbia, Dartmouth, Boston College, Vanderbilt, Northwestern University, University of Florida og University of Maryland.



Þjálfararnir eru mættir til að skoða bæði leikmenn fyrir árin 2019 og 2020 og þeir eru bæði að leita að stelpum og strákum.



Það er því mikið í húfi fyrir það íslenska knattspyrnufólk sem stefnir á að vinna sér inn skólastyrk í skemmtilegum skóla á skemmtilegum stað. En þau eru líka að taka áhættu með því að taka þátt í þessum leikjum.



„Samningsbundnir leikmenn þurfa að hafa heimild frá sínu félagi til að taka þátt í sýningarleikjum,“ segir í upphafi yfirlýsingarinnar frá Knattspyrnusambandi Íslands og þar kemur líka fram að aðildarfélögum KSÍ ber ekki að greiða kostnað sem hlýst vegna meiðsla leikmanna sem kunna að eiga sér stað í slíkum sýningarleikjum.



„Samkvæmt reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga skulu tryggingar, sem aðildarfélög ganga frá fyrir samningsbundna leikmenn sína, ná yfir slys og meiðsli við æfingar, keppni, ferðir og starf í tengslum við félagið og KSÍ. Reglugerðin kveður því ekki á um að samningsbundnir leikmenn séu tryggðir við æfingar, keppni, ferðir og starf á öðrum vettvangi,“ segir í yfirlýsingu KSÍ og þetta á líka við með endurgreiðslur úr íþróttaslysasjóði ÍSÍ.



„Að auki er rétt að benda á að endurgreiðslur úr íþróttaslysasjóði ÍSÍ ná heldur ekki til kostnaðar sem kann að hljótast vegna meiðsla í slíkum sýningarleikjum. Íþróttaslysasjóður ÍSÍ tekur einungis til slysa við keppni á vegum íþróttafélaga svo og skipulagðar íþróttaæfingar sem haldnar eru á vegum þessara aðila, undir stjórn þjálfara með það að markmiði að taka þátt í keppni.“