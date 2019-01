Þetta eru verstu kvikmyndir ársins 2018

Nú liggur fyrir hvaða kvikmyndir eru tilnefndar til hinna árlegu Razzies-skammarverðlauna í Hollywood.



Á verðlaununum er farið ítarlega yfir verstu kvikmyndir ársins og fá leikarar, leikstjórar og handritshöfundar verðlaun fyrir dapra frammistöðu. Þetta verðu í 39. skipti sem verðlaunin verða afhend.



Kvikmyndin Gotti með John Travolta og Kelly Preston í aðalhlutverkum en bæði fá þau tilnefningu. Alls fær myndin sex tilnefningar en hér að neðan má sjá kvikmyndirnar sem eru tilnefndar.



Versta kvikmynd ársins

Gotti

The Happytime Murders

Holmes & Watson

Robin Hood

Winchester



Versta leikkonan

Jennifer Garner – Peppermint

Amber Heard – London Fields

Melissa McCarthy – The Happytime Murders and Life of the Party

Helen Mirren – Winchester

Amanda Seyfried – The Clapper



Versti leikarinn

Johnny Depp (voice only) – Sherlock Gnomes

Will Ferrell – Holmes & Watson

John Travolta – Gotti

Donald J Trump – Death of a Nation and Fahrenheit 11/9

Bruce Willis – Death Wish



Versti leikarinn í aukahlutverki

Jamie Foxx – Robin Hood

Ludacris – Show Dogs

Joel McHale – The Happytime Murders

John C Reilly – Holmes & Watson

Justice Smith – Jurassic World: Fallen Kingdom



Versta leikkonan í aukahlutverki

Kellyanne Conway – Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden – Fifty Shades Freed

Kelly Preston – Gotti

Jaz Sinclair – Slender Man

Melania Trump – Fahrenheit 11/9



Versta samstarfið á skjánum

Any Two Actors or Puppets – The Happytime Murders

Johnny Depp & His Fast-Fading Film Career – Sherlock Gnomes

Will Ferrell & John C Reilly – Holmes & Watson

Kelly Preston & John Travolta – Gotti

Donald J Trump & His Self Perpetuating Pettiness – Death of a Nation and Fahrenheit 11/9



Versta endurgerðin

Death of a Nation (Hillary’s America)

Death Wish

Holmes & Watson

The Meg (Jaws)

Robin Hood



Versti leikstjórinn

Etan Cohen – Holmes & Watson

Kevin Connolly – Gotti

James Foley – Fifty Shades Freed

Brian Henson – The Happytime Murders

The Spierig Brothers (Michael and Peter) – Winchester