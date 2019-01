Gordon Ramsey engdist um þegar hann borðaði eldheita vængi og ræddi málin

Stjörnukokkurinn sjálfur Gordon Ramsey var á dögunum gestur í þætti First We Feast á You-Tube en þeir kallast einfaldlega Hot Ones.



Í þáttunum ræða þáttastjórnandinn og gesturinn saman en á sama tíma borða þau vel sterka vængi með mismunandi.



Gordon Ramsey er þekktastur fyrir að vera eldheitur kokkur sem liggur sannaralega ekki á skoðunum sínum. Hann er æstur og lætur fólk reglulega heyra það í raunveruleikaþáttunum sínum. Þættir á borð við Hells Kitchen.



Það er því gaman að fylgjast með Ramsey engjast um í kjúklingaáti. Hér að neðan má sjá nýjasta þáttinn og þann fyrsta í áttundu þáttaröðinni.