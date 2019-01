Tilnefningar til BRIT-verðlaunanna tilkynntar

Bresku tónlistarverðlaunin BRIT fara fram 20. febrúar næstkomandi í O2 höllinni í London. Verðlaunin verða þau 39. í röðinni og líkt og í fyrra mun grínistinn Jack Whitehall vera í hlutverki kynnis.



Tilnefningar til verðlaunanna voru tilkynntar í gær og hlutu þrjár söngkonur flestar tilnefningar, fjórar talsins. Þær eru Anne-Marie, Dua Lipa og Jess Glynne. Allar eru þær tilnefndar til verðlauna í flokkunum besta lag, besta breska söngkona og besta myndband.



Söngkonan Jorja Smith og söngvarinn George Ezra eru bæði tilnefnd til tveggja BRIT verðlauna.



Stórstjörnur á borð við Sam Smith, Beyoncé, Ariana Grande, Travis Scott, Drake, Rita Ora og margar fleiri eru einnig tilnefndar í hinum ýmsu flokkum.



Nú þegar hefur verið greint frá því að hinn ungi Sam Fender hljóti Critics' Choice verðlaun hátíðarinnar.



Flokkarnir á BRIT-verðlaununum eru ellefu talsins. Sjá má lista yfir tilnefningarinnar hér að neðan.



Breska plata ársins

Anne-Marie - Speak Your Mind





Florence + The Machine - High As Hope





George Ezra - Staying At Tamara's





Breski kvenflytjandi ársins

The 1975 - A Brief Inquiry Into Online RelationshipsJorja Smith - Lost & FoundAnne-MarieFlorence + The MachineJess GlynneJorja SmithLily Allen

Breski karlflytjandi ársins

C

raig David





Sam Smith





Breska hljómsveit ársins

Aphex TwinGeorge EzraGiggsThe 1975Arctic MonkeysGorillazLittle MixYears & Years

Besti breski nýliðinn

Breska smáskífa ársins

Ella MaiIdlesJorja SmithMabelTom WalkerAnne-Marie - 2002Calvin Harris og Dua Lipa - One KissClean Bandit með Demi Lovato - SoloDua Lipa - IDGAFGeorge Ezra - ShotgunJess Glynne - I'll Be ThereRAMZ - BarkingRudimental með Jess Glynne, Macklemore og Dan Caplan - These DaysSiagla og Paloma Faith - LullabyTom Walker - Leave A Light On

Breska tónlistarmyndband ársins

Anne-Marie - 2002Calvin Harris og Dua Lipa - One KissClean Bandit með Demi Lovato - SoloDua Lipa - IDGAFJax Jones með Ina Wroldsen - BreatheJonas Blue með Jack & Jack - RiseLiam Payne og Rita Ora - For YouLittle Mix með Nicki Minaj - Woman Like MeRita Ora - Let Me Love YouRudimental með Jess Glynne, Macklemore og Dan Caplan - These Days

Alþjóðlegur karlflytjandi ársins

DrakeEminemKamasi WashingtonShawn MendesTravis Scott

Alþjóðlegur kvenflytjandi ársins

Ariana GrandeCamila CabelloCardi BChristine & The QueensJanelle Monae

Alþjóðleg hljómsveit ársins

BrockhamptonThe CartersFirst Aid KitNile Rodgers og ChicTwenty One Pilots