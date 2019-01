The Cranberries gefa út síðasta lagið sem tekið var upp með Dolores

Eitt ár er liðið frá andláti söngkonunnar Dolores O‘Riordan en af því tilefni hafa félagar hennar í írsku hljómsveitinni The Cranberres gefið út síðasta lagið sem þau tóku upp saman.



Dolores fannst látin á hótelherbergi hennar í Park Lane Hilton Hotel í London 15. janúar í fyrra. Niðurstaða dánardómstjóra leiddi í ljós að Dolores drukknaði ölvuð í baðkari. Dolores var 46 ára gömul þegar hún lést.



Búist er við að síðasta plata The Cranberries líti dagsins ljós 26. apríl næstkomandi en platan hefur hlotið nafnið In The End.



Lagið sem hefur verið gefið út nefnist All Over Now og má heyra hér fyrir neðan: