Föstudagsplaylisti Ólafs Arnalds

Tónlistarmanninn Ólaf Arnalds þarf vart að kynna, en þungarokkstrommarinn sem gekk á vit nýklassíkurinnar og uppskar heimsfrægð setti saman föstudagslagalista fyrir Vísi þessa vikuna.



Listinn er rólegur að yfirbragði, en hann er einmitt ætlaður til þess að slaka á eða losa um spennu. Svokölluð „unwind“ tónlist.



Plata hans re:member sem kom út í ágúst síðastliðnum var valin ein af bestu plötum ársins hjá nokkrum virtustu tónlistarmiðlum heims, þ.á.m. NPR og THe Line of Best Fit. Ólafur var einnig valinn listamaður ársins hjá Reykjavík Grapevine nú á dögunum.



Fram undan hjá honum er tónleikaferðalag um allan heim sem teygir sig út árið. Fyrstu tónleikarnir eru í Mexíkó 23. janúar, en hann þræðir sig svo um Bandaríkin, Kanada og Evrópu næstu níu vikur á eftir.