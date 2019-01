Söngvari Dr Hook er látinn

Ray Sawyer, söngvari í bandarísku sveitinni Dr Hook & the Medicine Show, er látinn 81 árs að aldri.



Sveitin spilaði sálar- og rokktónlist og naut talsverðra vinsælda á áttunda áratugnum, meðal annars fyrir lagið When You're in Love with a Beautiful Woman frá árinu 1979.



Sawyer, sem skartaði jafnan kúrekahatti og lepp fyrir hægra auga, andaðist í Daytona í Flórída í gær eftir veikindi.



Sawyer gekk til liðs við Dr Hook árið 1969, tveimur árum eftir að hafa misst annað auga sitt í bílslysi. Hann sagði skilið við sveitina árið 1981 og spilaði mikið með sveitinni Dr Hook featuring Ray Sawyer eftir það. Hann hætti í tónlistinni fyrir um þremur árum síðan.