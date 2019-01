„Skeggjaði gaurinn“ í Walk off the Earth er látinn

Sveitin sló í gegn á YouTube árið 2012 með flutningi á lagi Gotye, Somebody That I Used to Know. Spiluðu þau þar öll á sama gítarinn.

Kanadíski tónlistarmaðurinn Mike Taylor, betur þekktur sem „Beard Guy“ í indiepoppsveitinni Walk off the Earth, er látinn.



Á Twitter-síðu sveitarinnar segir að hljómborðsleikarinn og söngvarinn Taylor hafi andast af náttúrulegum orsökum síðastliðinn sunnudag.



Sveitin Walk off the Earth var stofnuð í Burlington í Kanada árið 2006. Hún sló í gegn á YouTube árið 2012 með flutningi á lagi Gotye, Somebody That I Used to Know. Spiluðu þau þar öll á sama gítarinn.