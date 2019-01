Malek og Queen höfðu betur gegn Lady Gaga

Rami Malek sést hér í miðjunni ásamt Brian May og Roger Taylor úr Queen.

Kvikmyndin um rokksveitina Queen kom sá og sigraði á Golden Globe verðlaunahátíðinni sem fram fór í Bandaríkjunum í nótt. Myndin, Bohemian Rhapsody var valin besta dramamyndin og Rami Malek, sem leikur aðalsprautuna Freddie Mercury, var valinn besti karlleikarinn í dramahlutverki.



Búist hafði verið við því að myndin A Star is Born yrði helsti sigurvegari hátíðarinnar enda fékk hún fimm tilnefningar. Svo fór þó að lokum að hún fékk aðeins ein verðlaun, fyrir besta frumsamda lagið, Shallow.



Þá hlaut Glenn Close verðlaunin sem besta leikkonan í dramahlutverki fyrir kvikmyndina The Wife og hafði þar með betur gegn Lady Gaga, aðalleikkonu A Star is Born. Búist hafði verið við því að sú síðarnefnda myndi hreppa verðlaunin.



Glenn Close hlaut verðlaunin fyrir leik sinn í kvikmyndinni The Wife. Getty/Rachel Luna

Kvikmyndin Green Book fékk svo þrenn verðlaun, besta Söngva- eða gamanmynd, besta handrit og besti leikari í aukahlutverki. Myndin fjallar um svartan tónlistarmann sem ræður hvítan mann til að keyra sig um Suðurríki Bandaríkjanna á sjöunda áratugi síðustu aldar.



Olivia Colman og Christian Bale hlutu svo verðlaun fyrir bestan leik í grín- eða söngvamynd, Bale fyrir kvikmyndina Vice og Colman fyrir The Favourite.



Þá var Richard Madden valinn besti karlleikarinn í dramahlutverki í sjónvarpi fyrir leik sinn í Bodyguard. Annar kynna kvöldsins, Sandra Oh, fékk svo verðlaunin sem besta leikkonan í sjónvarpsdrama fyrir þættina Killing Eve.



