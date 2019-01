Sjáðu John Oliver öskra Since u been gone með Kelly Clarkson

Í þættinum The Tonight Show með Jimmy Fallon fær spjallþáttastjórnandinn gesti sína oft á tíðum til að bregða á leik og taka allskyns áskoranir.



Í einu af nýjasta myndbandinu á YouTube má sjá stjörnurnar John Oliver, Rachel Brosnahan, meðlimir í Mumford & Sons, Meghan Trainor, Anthony Anderson, Shaquille O'Neal taka mjög skemmtilegri áskorun og það var að syngja lagið Since u Been Gone með söngkonunni Kelly Clarkson og það með lagið í spilun í heyrnatólum.



Eins og margir vita er fólk nokkuð laglaust ef það heyrir ekki í sjálfum sér og vakti flutningur John Oliver sérstaka lukku en hann einfaldlega öskrar lagið eins og sjá má hér að neðan.