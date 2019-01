Susan Boyle mætti aftur með stæl og núna fékk hún gullhnappinn

Það muna eflaust margir eftir söngkonunni Susan Boyle sló í gegn í skemmtiþáttunum Britain´s Got Talent árið 2009. Hún mætti í áheyrnaprufu og kom heimsbyggðinni heldur betur á óvart með flutningi sínum.



Boyle kom öllum á óvart þegar hún mætti í hæfileikaþáttinn Britain´s Got Talent og hóf upp engilfagra raust sína en til að byrja með héldu margir að um furðufugl væri að ræða en Boyle hafnaði í öðru sæti í þáttunum fyrir tíu árum. Lífið breyttist sannarlega við þátttöku hennar en í dag er söngkonan metin á tæplega fimm milljarða íslenskra króna.



Nú er hún aftur á móti mætt aftur í Talent og að þessu sinni er það þátturinn America´s Got Talent: The Champions. Þættirnir hófu göngu sína á NBC 7. janúar og taka aðeins keppendur þátt sem hafa annað hvort unnið Talent keppni eða komist í úrslit.



Boyle tók lagið Wild Horses og var flutningur hennar óaðfinnanlegur. Dómarar að þessu sinni eru þau Simon Cowell, Heidi Klum, Mel B og Howie Mandel. Kynnir er Terry Crews.



Flutningurinn var það góður að Mel B gat ekki annað gert en að ýta á gullhnappinn fræga.



Hér að neðan má sjá bæði fyrstu áheyrnaprufuna frá árinu 2009 og síðan nýju klippuna frá því í gær.



