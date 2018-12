Jólaútgáfa Carpool Karaoke: Stærstu stjörnur heims taka lagið

James Corden og Michael Buble byrjuðu jólarúntinn saman með því að taka lagið Baby Please Come Home og eins og á hverju ári er búið að klippa alla gesti Carpool Karaoke saman að taka lagið.



Að þessu sinni voru það þau Migos, Cardi B, Paul McCartney, Shawn Mendes, Ariana Grande, Barbra Streisand, Adam Levine and Christina Aguilera.



Hér að neðan má er hægt að koma sér í jólaskap með helstu poppstjörnum heimsins.



Hér að neðan má sjá jólarúntinn frá árinu 2016. Þegar þessi grein er skrifuð hefur verið horft á myndbandið 38 milljón sinnum.