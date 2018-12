Allar spurningarnar of erfiðar fyrir Will Ferrell

Í spjallþættinum Late Late show með Bretanum James Corden er oft á dagskrá liðurinn Spill Your Guts or Fill Your Guts sem gengur út á það að maður á annað hvort að svara erfiðri spurningu eða borða einhvern algjöran viðbjóð.



Á dögunum var leikarinn Will Ferrell gestur hjá Corden og tók hann þátt í dagskráliðnum með skemmtilegri útkomu.



Corden sjálfur gat ekki svarað hvaða tónlistamaður væri verstur af þeim sem hann hefur farið á rúntinn með í Carpool Karaoke. Því varð hann að bíta í tungu úr belju.



Will Ferrell gat heldur ekki svarað því hvaða SNL samstarfsmaður hafi verið erfiðastur í samskiptum. Ferrell gat í raun ekki svarað neinni spurningu.



Hér að neðan má sjá hvernig þetta fór allt saman fram.