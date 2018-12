Þrjú ár eru síðan Lights on the Highway kom saman síðast en sveitin átti farsælan sprett í íslensku tónlistarlífi frá 2003 til 2012. Sveitin gaf út tvær breiðskífur á tímabilinu, seinni platan, Amanita Muscaria, var tilnefnd sem plata ársins á Íslensku tónlistarverðlaununum 2009. Söngvari sveitarinnar, Kristófer Jensson, svarar hér nokkrum laufléttum spurningum.



Fjölskylda?

Konan mín er Guðlaug Arnþrúður Guðmundsdóttir, Adda, og börnin mín eru Kristel Eva, 11 ára, og Katla Maren, 3 ára.



Hljómsveitir sem þú hefur verið í?

Cyclone, Carpet, Thin Jim and the Castaways, Lights on the Higway.



Áttu þér gælunafn?

Oftast kallaður Kristó.



Hvert er áramótaheitið fyrir 2019?

Ég hef aldrei gefið út einhver sérstök áramótaheit, en ætlar maður ekki alltaf að reyna að vera betri útgáfa af sjálfum sér á nýju ári?



Besta augnablik síðasta árs?

Sumarfríið með fjölskyldunni.



Kærasta æskuminningin?

Heyskapur í sveitinni minni að Eiði í Kolgrafarfirði.



Neyðarlegasta atvikið?

Þegar ég hrundi í gólfið fyrir framan fullan strætó af fólki í Brighton á Englandi. Stóð upp til að hringja bjöllunni og var búinn að gleyma að það voru „pull up“ sæti í vagninum. Þegar ég ætlaði að setjast aftur var sætið farið. Það sprungu allir úr hlátri í vagninum, enda mjög fyndið atvik.



Heitur pottur eða gufubað?

Heitur pottur, svo gufubað.



Klukkan hvað ferðu að sofa á kvöldin?

Í kring um miðnætti.



Hvenær vaknar þú á morgnana?

Korter í sjö.



Áttu bíl?

Nei, en konan mín á tvo.



Ástin er?…

…?eins og sinueldur, ástin er segulstál.



Bíómyndin sem þú getur horft á aftur og aftur?

Requiem for a Dream.



Þinn helsti löstur?

Ég er full hreinskilinn á köflum.



Þinn besti kostur?

Að ég er full hreinskilinn á köflum.



Áttu þér leikaratvífara?

Einhverjir hafa sagt Mads Mikkelsen sem ég reyndar skil ekki.



Áttu gæludýr?

Nei.



Draumahelgin?

Rólegheit heima hjá mér með fjölskyldunni.



Næst á dagskrá?

Tvennir tónleikar á Hard Rock Reykjavík með Lights on the Highway 29. og 30. desember. Það eru þrjú ár frá því að við komum saman síðast þannig að það er mikil tilhlökkun hjá okkur. Uppselt er á fyrri tónleikana en einhverjir miðar eftir á seinni á tix.is.



Svo bara áramót með öllu tilheyrandi.