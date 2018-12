Hvetja foreldra til að sækja börnin sín

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hvetja foreldra og forráðamenn yngri barna til að sækja börn i frístunda- og/eða íþróttastarf eftir klukkan 16 í dag, mánudag, sökum veðurs. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrrnefndum aðilum.



Reiknað sé með að veður fari versnandi upp úr klukkan fjögur og verður slæmt fram eftir kvöldi.



Tilkynningin á ensku:

The Reykjavik Capital District Fire and Rescue Service and the Reykjavik Metropolitan Police recommend that parents and guardians of young children pick their children up from after school programs after 16 o‘clock today, Monday, due to bad weather conditions. Further information is on vedur.is.