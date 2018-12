MGMT og Ross From Friends með erlendu plötur ársins

Árslistaþáttur Straums fór í loftið á dögunum og þar valdi Óli Dóri tuttugu bestu erlendu plötur ársins 2018.



Hér að neðan má sjá lista Straums.



20) Louis Cole – Time

19) Bella Boo – Fire

18) Earl Sweatshirt – Some Rap Songs

17) Robyn – Honey

16) Dirty Projectors – Lamp Lit Prose

15) Caroline Says – No Fool Like an Old Fool

14) Bjørn Torske – Byen

13) Sophie – Oil Of Every Pearl’s Un-Insides

12) No Age – Snares Like a Haircut

11) Kurt Vile – Bottle It In

10) Channel Tres – Channel Tres

9) Marie Davidson – Working Class Woman

8) DJ Koze – knock knock

7) The Internet – Hive Mind

6) Tirzah – Devotion

5) Pusha T – DAYTONA

4) Khruangbin – Con Todo El Mundo

3) Kids See Ghosts – Kids See Ghosts

2) Ross From Friends - Family Portrait

1) MGMT – Little Dark Age



Hér að neðan má hlusta á yfirferð Óla Dóra yfir plöturnar tuttugu.