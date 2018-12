May situr fyrir svörum í þinginu

Þrátt fyrir vantrausti hafi verið lýst á Theresu May, forsætisráðherra Bretlands, sem leiðtoga Íhaldsflokksins svarar ráðherrann nú spurningum í fyrirspurnatíma á þingi.



Búast má við því að Brexit, frekari viðræður við Evrópusambandið og framtíð ríkisstjórnarinnar verði ofarlega á baugi. Til stóð að þingið greiddi atkvæði um útgöngusamning May í gær en því var frestað þegar ljóst var að hann yrði kolfelldur. Hluti þingflokks íhaldsmanna lýsti vantrausti á May í dag og greiða þeir atkvæði um forystu hennar í kvöld.



Jeremy Corbyn, leiðtogi Verkamannaflokksins, gekk á May um hvað hafi komið út úr viðræðum hennar við leiðtoga Evrópusambandsins í gær og hvort þingið fengi að greiða atkvæði um útgöngusamning hennar fyrir jólahlé. May svaraði þeim spurningum ekki beint en sakaði Corbyn um að standa á sama um hvað kæmi út úr viðræðunum. Hann hafi verið afdráttarlaus um að hann myndi hafna hvaða samningi sem ríkisstjórnin legði fyrir.

Þá krafðist Corbyn þess að May að taka af tvímæli um hvort að til greina kæmi að ganga úr Evrópusambandinu án útgöngusamnings. May svaraði því til að besta leiðin til að forða því að Bretar gengju úr sambandinu án samnings væri að samþykkja samning hennar.



