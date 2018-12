Heimsækir tökustaði Home Alone

Home Alone kom út árið 1990.

Fyrsta Home Alone myndin kom út árið 1990 og hefur hún verið ein allra vinsælasta jólamyndin síðan þá.



Tveimur árum síðar kom síðan út Home Alone 2 og varð hún einnig álíka vinsæl.



Margar milljónir horfa á myndirnar tvær fyrir hver einustu jól og hafa margir séð myndirnar ótal sinnum.



Join Brian á YouTube-síðunni 22 Vision skellti sér á flestalla kvikmyndatökustaði sem notaðir voru við gerð myndarinnar Home Alone á sínum tíma.



Myndbandið kom inn á síðasta ári en tilvalið að renna í gegnum það svona rétt fyrir jólin.