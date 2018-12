Sónar kynnir til leiks fleiri listamenn

Sónar Reykjavík verður haldin í Reykjavík, dagana 25. - 27. apríl næstkomandi. Hátíðin verður á ný þriggja daga hátíð og býður upp á ýmsar nýjungar fyrir bæði auga og eyru eins og segir í tilkynningu frá forsvarsmönnum Sónar.



Áður höfðu Richie Hawtin og Jon Hopkins verið tilkynntir til leiks en nú mun sænska synth-popp hljómsveitin Little Dragon slást í hópinn, sem og hin goðsagnkennda rave hljómsveit Orbital.



Samhliða Robyn og hljómsveitinni The Knife, hefur Little Dragon, þvert á stefnur, hjálpað til við að endurskilgreina rafpopp á sínum nærri 20 ára glæsilega ferli. Á sama tíma eru bræðurnir Phil & Paul Hartnoll ábyrgir fyrir nokkrum af áhrifaríkustu raftónlistarlögum síðustu 25 ára undir nafninu Orbital.



Tónleikar bræðranna og tónlistarsköpun fangar vel þeirra einstaka hljóðheim sem blandar saman acid house, trance, techno, house, breakbeat og öllu þar á milli. Auk þess mun Sónar Reykjavík bjóða upp á rjómann af því sem er að gera gerast í heimi íslenskrar dansog raftónlistar.



Snýr aftur í bílakjallarann

Meðal þeirra íslensku listamanna sem nú eru kynntir til leiks má nefna: FM Belfast, Prins Póló, Auður, DJ Flugvél og Geimskip, Hildur og nýstirnið Matthildur.Í dag er einnig tilkynnt að Resident Advisor mun aftur snúa í bílakjallarann og hýsa þar sviðið þar sem að hljóðheimurinn er jafnvel enn þyngri og meiri en í öðrum sölum Hörpu. Á því sviði munu nefnilega stíga á stokk listamenn á borð við Avalon Emerson, sjálfan leiðtoga techno nýja skólans, sem og breski techno listmaðurinn Benjamin Damage ásamt áður tilkynntum listamönnunum Objekt og Exos.Frá hinu virta plötufyrirtæki Hessle Audio (og höfundi einnar bestu techno plötu ársins 2018) kemur Bruce en hann mun koma fram ásamt íslenska plötusnúðinum Árna. Er þar með viðhaldið þeirri hefð sem hefur skapast að láta stóran erlendan plötusnúð leiða saman hesta sína við íslenskan.Listamenn sem nú eru kynntir til leiks: Little Dragon (SE) Orbital (UK) Kero Kero Bonito (UK) Avalon Emerson (US) FM Belfast Bruce b2b Árni (UK/IS) Prins Póló Caterina Barbieri Live AV (IT) Auður Benjamin Damage LIVE (UK) dj. flugvél og geimskip JOYFULTALK (CA) Hildur upsammy (NE) Matthildur Hekla Alinka (US) Halldór Eldjárn Lucius Works Here + Oxxlab (ES) Áskell Milena Glowacka (PL) LaFontaine Áður hafði verið tilkynnt um eftirfarandi listamenn: Jon Hopkins (UK) Richie Hawtin (CA) Little Simz (UK) Yves Tumor (US) Fatima Al Qadiri Live (KW) Cherrie (SE) Sinjin Hawke & Zora Jones Live AV (CA/AT) Objekt (UK) Aïsha Devi (CH) JDFR GDRN Exos ClubDub DJ Margeir kef LAVIK SiGRÚN Sólveig Matthildur Thorgerdur Johanna.