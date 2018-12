Auðmenn flytji fé frá Bretlandi

Svissneski stórbankinn Credit Suisse ráðleggur nú ofurríkum viðskiptavinum að flytja peninga sína frá Bretlandi vegna óvissu um Brexit.



Þetta hefur The Financial Times eftir ónafngreindum heimildarmönnum. Auðmenn sem búa á Bretlandseyjum eru þegar sagðir farnir að huga að flutningi viðskipta sinna til Guernsey og Jersey.



Samkvæmt umfjöllun Forbes eru auðmenn farnir að flytja frá London til Bandaríkjanna, Ástralíu og Sviss. Óvíst sé þó að það sé vegna Brexit.



The Financial Times segir marga íhuga að flytja frá Bretlandi af ótta við að eignaskattur verði lagður á komist Jeremy Corbin til valda.